Режим повышенной готовности ввели в Усть-Камчатском районе из-за извержения вулкана Шивелуч

Режим повышенной готовности введен в Усть-Камчатском районе Камчатки из-за извержения вулкана Шивелуч, сообщили в правительстве края.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 км

Извержение Шивелуча началось 7 ноября. Сейчас продолжаются выбросы пепла.

Ранее в МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что из-за извержения Шивелучу присвоили «красный» код авиационной опасности.

Кроме того, в ряде районов Камчатки приняли решение с 8 ноября временно отменить занятия в школах и детских садах, напоминает «Свободная пресса».

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