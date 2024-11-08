Режим повышенной готовности ввели в Усть-Камчатском районе из-за извержения вулкана Шивелуч
8 ноября 202412:04
Режим повышенной готовности введен в Усть-Камчатском районе Камчатки из-за извержения вулкана Шивелуч, сообщили в правительстве края.
Извержение Шивелуча началось 7 ноября. Сейчас продолжаются выбросы пепла.
Ранее в МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что из-за извержения Шивелучу присвоили «красный» код авиационной опасности.
Кроме того, в ряде районов Камчатки приняли решение с 8 ноября временно отменить занятия в школах и детских садах, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru