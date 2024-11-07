Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке 7 ноября вечером по местному времени выбросил столб пепла на высоту до 11 километров. О начале мощной активности самого северного из действующих вулканов полуострова информирует Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Как уточнили специалисты, большое облако пепла дрейфует к востоку-северо-востоку от вулкана. В этих условиях для него установлен наиболее угрожающий - красный - код авиационной опасности. Власти Усть-Камчатского района объявили о закрытии дороги между поселками Ключи и Усть-Камчатск до утра 8 ноября. Решение принято в целях обеспечения безопасности.

Не исключено выпадение пепла в населенных пунктах района. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», местных жителей призвали не паниковать и сохранять спокойствие. Предыдущее извержение Шивелуча произошло 17 августа 2024 года. Явления было вызвано землетрясением магнитудой 7 баллов у побережья Камчатки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба МЧС Камчасткого края
ТЕГИ:БезопасностьКамчаткаВулканы

Горячие новости

Все новости

партнеры