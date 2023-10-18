Режим повышенной готовности ввели в Приморье из-за риска природных пожаров
Режим повышенной готовности введен в Приморье в связи с пожароопасным сезоном. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, соответствующее постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко.
В сообщении говорится, что в крае, ввиду устойчивой сухой теплой погоды, «сохраняется высокий класс пожарной опасности». Соответствующие службы и органы управления «переведены в режим повышенной готовности».
«Специалисты определят границы территорий, на которых высок риск пожаров, и примут меры по предупреждению угрозы ЧС. Это создание минерализованных полос, проверка пожарных водоёмов, работа с местными жителями», - отметили в администрации Приморья.
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе ученица 11 класса обнаружила лесной пожар и до приезда пожарных сама тушила огонь. За это школьницу наградили медалью «За мужество и самоотверженность», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru