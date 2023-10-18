Режим повышенной готовности ввели в Приморье из-за риска природных пожаров

В сообщении говорится, что в крае, ввиду устойчивой сухой теплой погоды, «сохраняется высокий класс пожарной опасности». Соответствующие службы и органы управления «переведены в режим повышенной готовности».

«Специалисты определят границы территорий, на которых высок риск пожаров, и примут меры по предупреждению угрозы ЧС. Это создание минерализованных полос, проверка пожарных водоёмов, работа с местными жителями», - отметили в администрации Приморья.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе ученица 11 класса обнаружила лесной пожар и до приезда пожарных сама тушила огонь. За это школьницу наградили медалью «За мужество и самоотверженность», сообщает RT.

