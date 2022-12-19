Ограничение полетов в 11 аэропортов России продлили до 27 декабря

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.

Стало известно, когда откроется новый терминал аэропорта Сочи

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отмечается в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Другие воздушные гавани страны работают штатно.

Ранее Росавиация вводила ограничения на полеты в 11 аэропортов до 21 декабря, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыАэропортыРосавиация
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