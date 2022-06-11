Режим ограничения полетов в регионы России продлили до 18 июня

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.

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«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отмечается в сообщении.

Ограничения будут действовать до 03:45 мск 18 июня. Перевозчикам рекомендовано использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, Москвы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосавиацияРегионыАэропорты
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