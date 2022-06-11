Режим ограничения полетов в регионы России продлили до 18 июня

Росавиация: режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ продлен до 18 июня

Мирошник: до 500 мирных жителей могут оставаться в заложниках у боевиков на химкомбинате «Азот» в Северодонецке

Володин: благодаря санкциям США и их союзников Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран и Турция образовали новую «Большую восьмерку»

В Москве в субботу +24...+26 градусов, возможен дождь