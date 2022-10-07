Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 16 октября

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Отмечается, что полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов России был продлен до 10 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: Соцсети/S7Airlines
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