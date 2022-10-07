Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 16 октября
7 октября 202209:10
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Отмечается, что полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ранее режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов России был продлен до 10 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 045 / сут.
Умерли
388 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+41 536 / сут.
- Лавров: Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами
- Китай призвал СПЧ ООН обратить внимание на нарушение прав человека на Западе
- «Всенародный лидер, патриот номер один в мире»: Кадыров поздравил Путина с 70-летием
- ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области
- Евросоюз заполнил газовые хранилища более чем на 90 процентов
- В ЕС назвали способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 16 октября
- В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 октября
- Япония ввела санкции против родственников Медведева, Кадырова и Шойгу
- СМИ: США ожидают катастрофические последствия при вступлении Украины в НАТО
6 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru