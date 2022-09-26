«Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

«Аэрофлот» с 1 октября снова начнет летать по маршруту Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх. Об этом заявили в авиакомпании.

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Авиаперевозчик будет выполнять рейсы в данные египетские города регулярно. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330.

Первый полет по маршрутам состоится 1 октября. Рейсы будут вылетать из аэропорта Шереметьево.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Аэрофлот
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