Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 сентября
Режим временного ограничения полетов в аэропорты ряда регионов России продлили до 10 сентября. Об этом сообщает Росавиация.
По данным федерального агентства, меры касаются 11 воздушных гаваней, пишет РИА ФАН. Запрет на полеты введен для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в Росавиации.
Другие аэропорты страны продолжат работу в штатном режиме, отмечает Ura.ru.
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