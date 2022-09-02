Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 сентября

Режим временного ограничения полетов в аэропорты ряда регионов России продлили до 10 сентября. Об этом сообщает Росавиация.

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По данным федерального агентства, меры касаются 11 воздушных гаваней, пишет РИА ФАН. Запрет на полеты введен для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в Росавиации.

Другие аэропорты страны продолжат работу в штатном режиме, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:РегионыАэропортыРосавиация
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