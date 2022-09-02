Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 сентября

Режим временного ограничения полетов в аэропорты ряда регионов России продлили до 10 сентября Обстановка на Запорожской АЭС и в Энергодаре спокойная Украинская артиллерия обстреляла Новую Каховку Появилось видео нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер В России предложено официально учредить День грибника