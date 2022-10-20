Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 28 октября

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

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Отмечается, что полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее режим ограничения полетов в 11 аэропортов был продлен до 22 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: Соцсети/S7Airlines
ТЕГИ:РоссияАэропорт
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