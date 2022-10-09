«Аэрофлот» возобновляет полеты в Шри-Ланку

Авиакомпания «Аэрофлот» с 9 октября возобновляет рейсы в Шри-Ланку, они будут выполняться в Коломбо.

«Аэрофлот» возобновит полёты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Полеты были приостановлены минувшим летом из-за ареста авиалайнера. Рейсы будут выполняться на Airbus A330, на начальном этапе — дважды в неделю.

Авиакомпания приостановила рейсы в Коломбо после задержания 2 июня самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке.

Ранее в АТОР рассказали, на какие зарубежные курорты можно сегодня попасть без пересадок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
ТЕГИ:ТуризмШри-ЛанкаАэрофлот
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