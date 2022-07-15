Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили до 24 июля

Режим ограничения полетов в аэропорты ряда российских регионов продлили до 24 июля, сообщает Росавиация.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 18 июля

Меры касаются воздушных гаваней Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Геленджика, Анапы, Краснодара и Симферополя.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — отмечается в сообщении пресс-службы Росавиации.

Другие аэропорты страны продолжат работать штатно, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыАэропортыРосавиация
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