Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили до 24 июля
Режим ограничения полетов в аэропорты ряда российских регионов продлили до 24 июля, сообщает Росавиация.
Меры касаются воздушных гаваней Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Геленджика, Анапы, Краснодара и Симферополя.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — отмечается в сообщении пресс-службы Росавиации.
Другие аэропорты страны продолжат работать штатно, отмечает RT.
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