Аэропорт Калининграда ожидает снижение пассажиропотока на 5%
Аэропорт Калининграда Храброво ожидает снижением пассажиропотока на 5% по итогам текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство воздушной гавани.
По прогнозам аэропорта, пассажиропоток составит около 3,5-3,6 млн пассажиров. В прошлом году этот показатель составил 3,9 млн.
В течение первого полугодия аэропортом Храброво воспользовались 1,5 млн пассажиров, что ниже на 8% аналогичного периода 2021 года.
Снижение связано с отменой ряда зарубежных рейсов в связи с санкциями, а также отмена рейсов в закрытые аэропорты страны.
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