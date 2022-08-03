Аэропорт Калининграда ожидает снижение пассажиропотока на 5%

Аэропорт Калининграда Храброво ожидает снижением пассажиропотока на 5% по итогам текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство воздушной гавани.

По прогнозам аэропорта, пассажиропоток составит около 3,5-3,6 млн пассажиров. В прошлом году этот показатель составил 3,9 млн.

В течение первого полугодия аэропортом Храброво воспользовались 1,5 млн пассажиров, что ниже на 8% аналогичного периода 2021 года.

Снижение связано с отменой ряда зарубежных рейсов в связи с санкциями, а также отмена рейсов в закрытые аэропорты страны.





