Режим нерабочих дней в Москве продлевать не стали
Режим нерабочих дней прекращается в Москве с понедельника, 21 июня. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, который опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа», - сообщается в документе.
Ранее из-за роста заболеваемости, Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. В результате выходные дни для жителей Москвы продлились девять дней – с 12 по 20 июня.
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