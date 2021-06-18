Режим нерабочих дней в Москве продлевать не стали

«Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа», - сообщается в документе.

Ранее из-за роста заболеваемости, Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. В результате выходные дни для жителей Москвы продлились девять дней – с 12 по 20 июня.

