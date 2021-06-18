Режим нерабочих дней в Москве продлевать не стали

Режим нерабочих дней прекращается в Москве с понедельника, 21 июня. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, который опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

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«Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа», - сообщается в документе.

Ранее из-за роста заболеваемости, Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. В результате выходные дни для жителей Москвы продлились девять дней – с 12 по 20 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПандемияМосква
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