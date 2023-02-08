Режим КТО ввели в хуторе Петровский на Ставрополье

Отмечается, что решение о введении режима КТО было принято в целях пресечения и раскрытия террористического акта. Другие подробности не уточняются.

Ранее, 1 февраля, ФСБ объявила о задержании трех человек по подозрению в подготовке и осуществлению террористических актов на инфраструктуре железных дорог в Свердловской области, сообщает НСН.

