Режим ЧС вводят в Новосибирской области из-за осадков
9 сентября 202412:18
Режим ЧС вводят на территории Новосибирской области из-за обильных осадков, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Там отметили, что режим ЧС начнет действовать с 10 сентября. Осадки мешают уборке урожая.
Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за угрозы гибели посевов и урожая, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru