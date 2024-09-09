Режим ЧС вводят в Новосибирской области из-за осадков

Режим ЧС вводят на территории Новосибирской области из-за обильных осадков, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В одном районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за последствий падения дрона

Там отметили, что режим ЧС начнет действовать с 10 сентября. Осадки мешают уборке урожая.

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за угрозы гибели посевов и урожая, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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