Режим ЧС ввели в Якутии из-за нашествия диких оленей в период спаривания

Ранее сообщалось, что за последний год в России все чаще медведи (в основном молодые особи, медвежата) выходят к людям – в города (например, в Амурской области, на Сахалине), на автотрассы (Иркутская область, Сахалин), даже в аэропорты (Камчатка).

Рост случаев подхода медведей к населенным пунктам в Якутии связан с увеличением популяции бурого медведя, миграциями медведей в связи с неурожаем ягод, а также ежегодными лесными пожарами, рассказали «Радиоточка НСН» в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

