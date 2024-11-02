Режим ЧС ввели в Якутии из-за нашествия диких оленей в период спаривания

Режим ЧС муниципального характера ввели в Оленекском районе в Якутии из-за нашествия диких оленей, сообщила глава района Лена Иванова в Telegram-канале.

По ее словам, у диких животных начался брачный период, теперь они уводят самок из домашних стад в тундру. Отмечается, что к защите домашних животных привлечены местные охотники и оленеводы.

«Жестокий хищник»: Россиян предостерегли от кормления диких медведей

Ранее сообщалось, что за последний год в России все чаще медведи (в основном молодые особи, медвежата) выходят к людям – в города (например, в Амурской области, на Сахалине), на автотрассы (Иркутская область, Сахалин), даже в аэропорты (Камчатка).

Рост случаев подхода медведей к населенным пунктам в Якутии связан с увеличением популяции бурого медведя, миграциями медведей в связи с неурожаем ягод, а также ежегодными лесными пожарами, рассказали «Радиоточка НСН» в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

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ФОТО: РИА Новости / Айар Варламов
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