Режим ЧС ввели в Якутии из-за нашествия диких оленей в период спаривания
Режим ЧС муниципального характера ввели в Оленекском районе в Якутии из-за нашествия диких оленей, сообщила глава района Лена Иванова в Telegram-канале.
По ее словам, у диких животных начался брачный период, теперь они уводят самок из домашних стад в тундру. Отмечается, что к защите домашних животных привлечены местные охотники и оленеводы.
Ранее сообщалось, что за последний год в России все чаще медведи (в основном молодые особи, медвежата) выходят к людям – в города (например, в Амурской области, на Сахалине), на автотрассы (Иркутская область, Сахалин), даже в аэропорты (Камчатка).
Рост случаев подхода медведей к населенным пунктам в Якутии связан с увеличением популяции бурого медведя, миграциями медведей в связи с неурожаем ягод, а также ежегодными лесными пожарами, рассказали «Радиоточка НСН» в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru