Режим ЧС ввели в шести населенных пунктах Белгородской области
27 октября 202220:23
Режим ЧС ввели в шести населенных пунктах Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщили местные власти, передает РИА Новости.
Решение было принято на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.
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27 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru