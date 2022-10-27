Режим ЧС ввели в шести населенных пунктах Белгородской области

Режим ЧС ввели в шести населенных пунктах Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщили местные власти, передает РИА Новости.

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Решение было принято на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.

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