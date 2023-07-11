Крупный град прошел в Лазаревском районе Сочи
11 июля 202312:31
В Лазаревском районе Сочи выпал град размером с куриное яйцо, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Уточняется, что град повредил кровли частных домов и несколько автомобилей. В результате сильных осадков никто не пострадал.
Очевидцы делятся в соцсетях видео непогоды и в Туапсинском районе. На кадрах видно, как пляж на считанные минуты накрывает белым одеялом из градин.
Ранее стало известно, что в Адлерском районе Сочи после сильных дождей пропал мужчина, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru