Крупный град прошел в Лазаревском районе Сочи

В Лазаревском районе Сочи выпал град размером с куриное яйцо, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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Уточняется, что град повредил кровли частных домов и несколько автомобилей. В результате сильных осадков никто не пострадал.

Очевидцы делятся в соцсетях видео непогоды и в Туапсинском районе. На кадрах видно, как пляж на считанные минуты накрывает белым одеялом из градин.

Ранее стало известно, что в Адлерском районе Сочи после сильных дождей пропал мужчина, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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