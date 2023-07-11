Крупный град прошел в Лазаревском районе Сочи

Уточняется, что град повредил кровли частных домов и несколько автомобилей. В результате сильных осадков никто не пострадал.

Очевидцы делятся в соцсетях видео непогоды и в Туапсинском районе. На кадрах видно, как пляж на считанные минуты накрывает белым одеялом из градин.

Ранее стало известно, что в Адлерском районе Сочи после сильных дождей пропал мужчина, напоминает RT.

