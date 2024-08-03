Режим ЧС регионального масштаба ввели в Бурятии из-за паводков

Режим ЧС регионального масштаба ввели в Бурятии из-за паводков.

В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС

Начался перелив воды через дамбу Хонхолойского водохранилища.

Сейчас в зоне риска находится пять населенных пунктов, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Ранее подтопило три села и размыло два пешеходных моста. Из-за угрозы подтопления перекрыто движение на участке федеральной трассы «Байкал» в Бурятии - с 556 по 587 км, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ПроисшествиеБурятия

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