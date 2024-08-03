Режим ЧС регионального масштаба ввели в Бурятии из-за паводков
3 августа 202420:09
Режим ЧС регионального масштаба ввели в Бурятии из-за паводков.
Начался перелив воды через дамбу Хонхолойского водохранилища.
Сейчас в зоне риска находится пять населенных пунктов, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
Ранее подтопило три села и размыло два пешеходных моста. Из-за угрозы подтопления перекрыто движение на участке федеральной трассы «Байкал» в Бурятии - с 556 по 587 км, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru