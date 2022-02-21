Режим ЧС из-за прибытия беженцев с Донбасса ввели в Саратовской области

В Саратовской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из республик Донбасса. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что губернатор области Валерий Радаев призвал представителей министерства труда и социальной защиты обеспечить проживание беженцев. Он также поручил местным министерству здравоохранения и образования обеспечить необходимое медицинское сопровождение и учебный процесс для приехавших граждан.

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Ранее власти ДНР и ЛНР призвали жителей республик Донбасса эвакуироваться на территорию России.

Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ВСУ готовы на все, чтобы разрушить Донбасс в ближайшее время, поэтому жителям самопровозглашенных республик необходимо покинуть их, иначе больших потерь среди мирного населения не избежать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРЛНРДонбассБеженцыСаратовская Область
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