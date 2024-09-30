Режим ЧС из-за пожаров ввели в Ростовской области
30 сентября 202415:49
Режим ЧС из-за пожаров вводится на всей территории Ростовской области, сообщили местные власти.
«К сожалению, сохраняются сложные погодные условия - сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области», - написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, лесной пожар в Милютинском районе локализован, а пожар в Шолоховском лесничестве ликвидирован.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с НСН заявил, что действующие осенние пожары в регионах России вызваны, прежде всего, традиционным неосторожным обращением с огнем, засушливой осенью, а также нехваткой пожарных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru