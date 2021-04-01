«Революция сверху». В Госдуме надеются на победу коррупции по воле власти

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что коррупцию в России победят движением сверху.

«Хотя общество серьезным образом подвигает власть к изменениям, это не значит, что народ является полноценным субъектом. Если надо, ему и не позволят выйти на улицы, да и не надо умалять значение телевизора и его идеологической обработки. Многие же до сих пор считают, что если по телевизору сказали, то это правда. Я больше уповаю на объективные процессы – страна катастрофически теряет конкурентоспособность в экономике. Даже при наличии мощных запасов полезных ископаемых кормовая база коррупционеров резко сужается», - сказал депутат.

По его словам, в среде российской элиты зреет понимание, что лучше жить в богатой стране, чем в нищей и с неработающими законами.

«Вот мне кажется, это движущая сита тех изменений, которые могут произойти», - заключил депутат.

Ранее в эфире НСН председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал, что наиболее страшны как раз не высокопоставленные чиновники, ворующие много, а учителя, закладывающие нашим детям возможность и допустимость такого образа жизни.

