Ревакцинация от коронавируса началась в Ленинградской области
Ревакцинация от коронавирусной инфекции началась в Ленинградской области, губернатор региона Александр Дрозденко одним из первых сделал повторную прививку. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
«Глава региона отметил, что введенные ранее добровольные ковид-паспорта для бизнеса и другие меры, стимулирующие вакцинацию, оказались действенными, и темпы вакцинации в регионе возросли», — отмечается в сообщении.
Вместе с тем в правительстве региона подчеркивают, что ситуация с COVID-19 остается очень напряженной. Отмечается, что заболевание распространяется среди более молодого населения, его течение стремительно и требует более интенсивного лечения.
Накануне ревакцинация от COVID-19 стартовала в Москве. Сделать повторную прививку могут горожане, которые вакцинировались или переболели не ранее, чем полгода назад.
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