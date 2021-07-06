Ревакцинация от коронавируса началась в Ленинградской области

Ревакцинация от коронавирусной инфекции началась в Ленинградской области, губернатор региона Александр Дрозденко одним из первых сделал повторную прививку. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Глава региона отметил, что введенные ранее добровольные ковид-паспорта для бизнеса и другие меры, стимулирующие вакцинацию, оказались действенными, и темпы вакцинации в регионе возросли», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем в правительстве региона подчеркивают, что ситуация с COVID-19 остается очень напряженной. Отмечается, что заболевание распространяется среди более молодого населения, его течение стремительно и требует более интенсивного лечения.

Накануне ревакцинация от COVID-19 стартовала в Москве. Сделать повторную прививку могут горожане, которые вакцинировались или переболели не ранее, чем полгода назад.

