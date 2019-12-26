Reuters: Топ-менеджер ВТБ Олюнин планирует покинуть свой пост

26 декабря 201922:20

Первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Олюнин планирует покинуть свой пост. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

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Причины, по которым Олюнин решил покинуть банк, не называются. К ВТБ он присоединился в прошлом году, в рамках трудовой деятельности Олюнин осуществляет контроль за банковской стратегией.

Помимо группы ВТБ, Олюнин работал в ряде других финансовых институтах в России, в том числе в Росбанке, Русфинанс Банке и других.

Олюнин, которого Reuters попросил дать комментарий, назвал информацию о его уходе «беспочвенными слухами». ВТБ отказался от комментариев.

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