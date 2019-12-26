Reuters: Топ-менеджер ВТБ Олюнин планирует покинуть свой пост

Причины, по которым Олюнин решил покинуть банк, не называются. К ВТБ он присоединился в прошлом году, в рамках трудовой деятельности Олюнин осуществляет контроль за банковской стратегией.

Помимо группы ВТБ, Олюнин работал в ряде других финансовых институтах в России, в том числе в Росбанке, Русфинанс Банке и других.

Олюнин, которого Reuters попросил дать комментарий, назвал информацию о его уходе «беспочвенными слухами». ВТБ отказался от комментариев.

