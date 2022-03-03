Reuters: Spotify закроет офис в России

Стриминговый сервис, который позволяет легально слушать музыку, Spotify объявил о закрытии своего офиса в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

При этом отмечается, что сам сервис останется доступным для российских пользователей. В компании считают, что сервис должен продолжать функционировать в России, чтобы обеспечивать глобальный поток информации.