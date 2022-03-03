Reuters: Spotify закроет офис в России

Стриминговый сервис, который позволяет легально слушать музыку, Spotify объявил о закрытии своего офиса в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

При этом отмечается, что сам сервис останется доступным для российских пользователей. В компании считают, что сервис должен продолжать функционировать в России, чтобы обеспечивать глобальный поток информации.

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В то же время в Spotify был удален контент, который спонсируется российскими властями, в том числе подкасты, принадлежащие российским СМИ.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отключить россиян от Facebook и Instagram могут сами российские власти, а не западные компании, потому что Meta не выгодно отказываться от российских пользователей.

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ФОТО: РИА Новости
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