Reuters: Путин ещё раз обсудит с Меркель миграционный кризис на границах

Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель запланировали ещё одни переговоры. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

По его данным, Меркель ожидает звонка от Путина вечером 10 ноября. Темой телефонного разговора станет ситуация с беженцами на границах Белоруссии и стран Евросоюза.

Днём 10 ноября в телефонном разговоре Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили обострение миграционного кризиса на границах Белоруссии со странами ЕС. Президент России предложил представителям стран Евросоюза начать переговоры с Минском напрямую.