Reuters: Армия США прекратила выплаты осужденному в РФ военному Блэку

Издание также сообщило, что по словам одного из американских чиновников, Блэка могут привлечь к ответственности, если он вернется в США после отбывания наказания в РФ.

Ранее суд во Владивостоке приговорил Блэка к трём годам и девяти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже, напоминает RT. В апреле он приехал в Приморский край к местной жительнице после знакомства с ней через приложение для знакомств в Южной Корее. В один из дней пара поссорилась и Блэк применил к женщине насилие, а затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей и скрылся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

