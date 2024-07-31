Reuters: Армия США прекратила выплаты осужденному в РФ военному Блэку

Вооруженные силы США перестали выплачивать зарплату осужденному в России американскому военному Гордону Блэку, сообщило агентство Reuters.

Представитель Сухопутных войск США отметил, что статус Блэка изменили на «ограничен в гражданских полномочиях», что означает, что теперь ему не будет выплачиваться зарплата и пособия. Тем не менее, его семья по-прежнему пользуется основными привилегиями семьи военного.

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Издание также сообщило, что по словам одного из американских чиновников, Блэка могут привлечь к ответственности, если он вернется в США после отбывания наказания в РФ.

Ранее суд во Владивостоке приговорил Блэка к трём годам и девяти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже, напоминает RT. В апреле он приехал в Приморский край к местной жительнице после знакомства с ней через приложение для знакомств в Южной Корее. В один из дней пара поссорилась и Блэк применил к женщине насилие, а затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей и скрылся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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