МИД Испании и посольство России эвакуировали россиян с затонувшего судна
Министерство иностранных дел Испании и российское посольство в Мадриде совместно провели эвакуацию выживших россиян после крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Испании Юрия Клименко.
Посол рассказал, что 22 июля у берегов Мальвинских островов произошло крушение рыболовецкого судна «Argos Georgia», в экипаж которого входили российские граждане. Четверо из них были спасены. Он добавил, что благодаря совместным усилиям посольства в Мадриде и МИД Испании, 28 июля удалось эвакуировать в Испанию как российских моряков, так и выживших испанцев.
На военной базе Торрехон-де-Ардос под Мадридом сотрудники посольства встретили российских моряков и сразу же провели их в консульский отдел. Там они уладили все организационные вопросы и оформили необходимые документы для граждан РФ.
22 июля норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло у Фолклендских островов. На борту находились 27 человек: 10 испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru