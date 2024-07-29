МИД Испании и посольство России эвакуировали россиян с затонувшего судна

Министерство иностранных дел Испании и российское посольство в Мадриде совместно провели эвакуацию выживших россиян после крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Испании Юрия Клименко.

Посол рассказал, что 22 июля у берегов Мальвинских островов произошло крушение рыболовецкого судна «Argos Georgia», в экипаж которого входили российские граждане. Четверо из них были спасены. Он добавил, что благодаря совместным усилиям посольства в Мадриде и МИД Испании, 28 июля удалось эвакуировать в Испанию как российских моряков, так и выживших испанцев.

Поиск пропавших с утонувшего судна Argos Georgia приостановлен из-за погоды

На военной базе Торрехон-де-Ардос под Мадридом сотрудники посольства встретили российских моряков и сразу же провели их в консульский отдел. Там они уладили все организационные вопросы и оформили необходимые документы для граждан РФ.

22 июля норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло у Фолклендских островов. На борту находились 27 человек: 10 испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияИспания

Горячие новости

Все новости

партнеры