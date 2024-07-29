МИД Испании и посольство России эвакуировали россиян с затонувшего судна

Министерство иностранных дел Испании и российское посольство в Мадриде совместно провели эвакуацию выживших россиян после крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Испании Юрия Клименко.

Посол рассказал, что 22 июля у берегов Мальвинских островов произошло крушение рыболовецкого судна «Argos Georgia», в экипаж которого входили российские граждане. Четверо из них были спасены. Он добавил, что благодаря совместным усилиям посольства в Мадриде и МИД Испании, 28 июля удалось эвакуировать в Испанию как российских моряков, так и выживших испанцев.