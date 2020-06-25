Реут: Видеонаблюдение за ходом голосования будет доступно онлайн

Заместитель главы Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут подтвердил, что видеонаблюдение за ходом голосования по поправкам в Конституцию России будет доступно в онлайн режиме. То есть, в интернете можно будет подключиться к изображениям, которые будут транслировать камеры видеонаблюдения на участках для голосования.

Реут заверил, что информация, связанная с голосованием, также будет публиковаться в полном объёме. Этой теме посвящён специальный раздел на сайте Центризбиркома, кроме того, функционирует профильный сайт. Данные обновляются там каждый день.

Сегодня с 8 часов утра в российской столице открылись участки для голосования по внесению изменений в Основной закон РФ. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.

Жители Москвы получили право выбрать способ волеизъявления: проголосовать на удобном для них участке, принять представителей избиркома на дому либо проголосовать онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на сайте 2020og.ru.

