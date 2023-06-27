«Ресурсы ограничены»: Вузы назвали число студентов, которых готовы принять в 2023 году

Ректор ГУУ Владимир Строев в эфире НСН отметил, что вуз готов принять в этом году 2,2 тысячи студентов. 

Количество мест для студентов в вузах зависит от возможностей каждого учреждения, в частности, от возможностей преподавательского состава, рассказал ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев в пресс-центре НСН.

«Мы планируем набрать 2,2 тысячи человек. Из года в год примерно одинаковое количество. Это связано с возможностью каждого вуза. Существуют возможности, связанные с общежитиями, преподавательским составом. Невозможно брать бесконечное количество людей, ресурсы ограничены. Эта цифра для нашего вуза укладывается в наши возможности», - сказал Строев.

В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН рассказала, что по программам бакалавриата и специалитета вуз в этом году сможет принять порядка пяти тысяч человек.

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«У нас один из самых крупных вузов в России, имеется 27 филиалов в регионах РФ. Также имеется бакалавриат, магистратура, аспирантура… В целом прием у нас порядка 15 тысяч человек. Если говорить о программах бакалавриата и специалитета, то мы принимаем порядка пяти тысяч в головной организации и во всех филиалах», - сказала Брюховецкая.

Со своей стороны, ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН отметил, что вуз ожидает более четырех тысяч студентов, из которых более тысячи – иностранные.

«Мы ожидаем более четырех тысяч студентов. У нас происходит рост. Более тысячи – это иностранные студенты. У нас большая представленность иностранными студентами и в целом все субъекты РФ поступают. Видимо, есть большой интерес», - резюмировал Глушко.

Ранее сообщалось, что 20 июня российские вузы начали приемную кампанию: абитуриент может подать документы в любое высшее учебное заведение страны. В 2023 году вузы предоставят абитуриентам 626 278 бюджетных мест, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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