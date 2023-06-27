«Ресурсы ограничены»: Вузы назвали число студентов, которых готовы принять в 2023 году

Количество мест для студентов в вузах зависит от возможностей каждого учреждения, в частности, от возможностей преподавательского состава, рассказал ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев в пресс-центре НСН.

«Мы планируем набрать 2,2 тысячи человек. Из года в год примерно одинаковое количество. Это связано с возможностью каждого вуза. Существуют возможности, связанные с общежитиями, преподавательским составом. Невозможно брать бесконечное количество людей, ресурсы ограничены. Эта цифра для нашего вуза укладывается в наши возможности», - сказал Строев.

В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН рассказала, что по программам бакалавриата и специалитета вуз в этом году сможет принять порядка пяти тысяч человек.