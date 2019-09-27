Медведев предложил ослабить контроль за ресторанами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предлагает ослабить контроль за продукцией, производимой в кафе и ресторанах. Эксперимент с 1 января 2020 пройдет в Москве, Республике Татарстан, Калининградской области, говорится на сайте кабмина.

В нем указывается, что в этих регионах будет «ограничен предмет контрольно-надзорных мероприятий в отношении безопасности пищевой продукции», сообщает Ura.ru.

Глава правительства также поручил проработать предложения по пересмотру санитарных правил, касающихся организации работы общепита. Уточняется, что необходимо переходить к требованиям, установленным техрегламентами Евразийского экономического союза, отмечает RT.

Ранее доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал НСН, какие продукты, кроме рыбы, дадут организму белок и необходимые микроэлементы.



