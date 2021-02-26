Девушка пострадала при взрыве суши-бара в Нижнем Новгороде

При взрыве газа в суши-баре в Нижнем Новгороде пострадала девушка. Сейчас ей оказывают помощь медики. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Взрыв с последующие возгоранием произошел сегодня утром в двухэтажном пристрое к двенадцатиэтажному жилому дому. Пристрой, в котором находился суши-бар, разрушен. Жильцы были эвакуированы, на месте продолжается разбор завалов, специалисты приступили к обследованию конструкций здания на предмет повреждений.