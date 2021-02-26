Девушка пострадала при взрыве суши-бара в Нижнем Новгороде
При взрыве газа в суши-баре в Нижнем Новгороде пострадала девушка. Сейчас ей оказывают помощь медики. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Взрыв с последующие возгоранием произошел сегодня утром в двухэтажном пристрое к двенадцатиэтажному жилому дому. Пристрой, в котором находился суши-бар, разрушен. Жильцы были эвакуированы, на месте продолжается разбор завалов, специалисты приступили к обследованию конструкций здания на предмет повреждений.
СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По предварительным данным 2-этажный пристрой в результате инцидента разрушен. Установлена одна пострадавшая девушка, которой оказывают помощь медики.
Причины происшествия выясняются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru