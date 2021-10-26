Ресторатор: Москве не стоило слепо перенимать западный опыт локдаунов

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил в пресс-центре НСН, что в России закрытие ресторанов незначительно скажется на заболеваемости из-за различий в поведении и привычках россиян и жителей стран Запада.

«Почему закрывают всё, основываясь на западном опыте, мне непонятно, потому что поведение людей отличается. Если говорить про рестораны, то там питание вне дома стопроцентное, там нет понятия «встречаться в доме». Мы же продолжаем встречать гостей дома, мы – люди кухни. А на кухнях кто это контролирует, Роспотребназдор? Мы общались с коллегами из Нью-Йорка, город большой, но количество ресторанов и посадочных мест на тысячу человек населения в три раза больше, чем в Москве. И у них процент заражения в ресторанах – 1,5%. В школе, в высшей школе, в ритейле больший процент, до 8%, остальное – бытовые контакты. Сегодня объявили – не ходите никуда, ходите на улицу. Ну послушайте, постсоветский человек на какую улицу пойдет? Он пойдет к друзьям, зайдет в магазин… Лучше было бы, если бы эти люди вечером пошли туда, где есть вентиляция, где все время всё протирается, где в масках ходят официанты. Была хорошая идея чекиниться по QR-коду, чтобы знать, кто где был и пресекать цепочки заражения», - напомнил Бухаров.

Ранее общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что предприятия общественного питания в период нерабочих дней нуждаются в срочной и полноценной помощи от государства.

