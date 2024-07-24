Ресторатор Миронов назвал «темные кухни» риском для здоровья
Точки для доставки еды могут открыть и в подвале, местонахождение которых не узнает никто, даже Роспотребнадзор, отметил в эфире НСН Сергей Миронов.
Огромное количество «темных кухонь», которые работают на доставку готовой еды, несут риски для здоровья россиян, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.
«Огромное количество расплодившихся Dark kitchens («темная кухня» – ред. НСН) – тех, кто готовит еду. Им надо конкурировать с рестораном... Есть ресторан, он находится на месте, открыт, там официально оформлены сотрудники, он платит все налоги и у него есть некая себестоимость продукции, которую он может отпустить. Когда ты открываешь какую-то точку в подвале, нахождение которой не знает никто, даже Роспотребнадзор узнает о ней тогда, когда что-то уже произошло… Где работают непонятные люди без медкнижек, оформления. Они выставляют свою еду на маркетплейсах, где угодно. Они создают реальные риски, которые надо каким-то образом останавливать», - сказал Миронов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в общей сложности ботулизмом в России заразились 417 человек, два случая оказались смертельными. Она отметила, что к вспышке привело изготовление опасного продукта с нарушением всех возможных правил и технологий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru