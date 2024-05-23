Ресторатор Миронов объяснил, почему закон о запрете кальянов не будут соблюдать

По закону в ресторанах не может быть кальяна, а в кальянных не может быть еды, но никто эти требования не соблюдает, а от новых инициатив снова пострадают только законопослушные предприниматели, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, согласно которому будет запрещено курение кальянов («бестабачных смесей для нагревания») в общественных местах. Также под запрет попадет розничная торговля этой продукцией с массовой долей никотина более 3,5%, пишет «Парламентская газета». Заправлять смеси с содержанием табака запрещено с 2020 года, однако парламентарии говорят о добавлении «скрытого никотина», провоцирующего тягу к вредной привычке.