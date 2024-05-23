Ресторатор Миронов объяснил, почему закон о запрете кальянов не будут соблюдать

Сергей Миронов заявил НСН, что по закону в ресторанах не может быть кальяна, а в кальянных не может быть еды, но никто эти требования не соблюдает. 

По закону в ресторанах не может быть кальяна, а в кальянных не может быть еды, но никто эти требования не соблюдает, а от новых инициатив снова пострадают только законопослушные предприниматели, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, согласно которому будет запрещено курение кальянов («бестабачных смесей для нагревания») в общественных местах. Также под запрет попадет розничная торговля этой продукцией с массовой долей никотина более 3,5%, пишет «Парламентская газета». Заправлять смеси с содержанием табака запрещено с 2020 года, однако парламентарии говорят о добавлении «скрытого никотина», провоцирующего тягу к вредной привычке.

Нарколог усомнился в эффективности штрафов за курение в общественных местах

«Закон давно принят о том, что в ресторанах не может быть кальяна, а в кальянных не может быть еды. По закону курить кальяны в месте общественного питания нельзя. В итоге только законопослушные рестораторы убрали у себя кальяны, все остальные это игнорируют. Закон по кальянам не соблюдается вообще, из-за него пострадали только законопослушные рестораторы. Боюсь, здесь будет такая же ситуация. Сегодня также все кальянные продают еду. В любой кальянной Москвы сегодня есть еда. Поэтому я очень скептически отношусь к законам о курении, так как они не соблюдаются. И ничего за этим не последовало, а законопослушные рестораторы задают вопрос, почему такие неконкурентные условия», - рассказал он.

Запрет на кальяны должен затронуть все кафе и рестораны, так как контролировать процесс курения «в отдельных залах» практически невозможно, заявил ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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