Приложение бывшего McDonald's временно назвали «Мой Бургер»

«Это временное название, поскольку мы должны убрать бренд», — рассказал представитель компании в беседе с РИА Новости.

В приложении можно заказать обед в ресторане или доставку на дом, также предусмотрен отдельный раздел для акций. Однако заказы пока недоступны.

В мае стало известно, что сеть McDonald's в России приобрел один из франчайзи ресторанов Александр Говор, рестораны продолжат работу под новым брендом, напоминает «Свободная пресса». Накануне был представлен новый логотип сети: желто-оранжевый круг и две желтые палочки на зеленом фоне, схематично изображающие бургер и картофель фри. Работа над выбором названия для ресторанов продолжается, отмечает RT.



