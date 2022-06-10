Приложение бывшего McDonald's временно назвали «Мой Бургер»
Мобильное приложение бывшей сети ресторанов McDonald's обновилось и получило название «Мой Бургер».
«Это временное название, поскольку мы должны убрать бренд», — рассказал представитель компании в беседе с РИА Новости.
В приложении можно заказать обед в ресторане или доставку на дом, также предусмотрен отдельный раздел для акций. Однако заказы пока недоступны.
В мае стало известно, что сеть McDonald's в России приобрел один из франчайзи ресторанов Александр Говор, рестораны продолжат работу под новым брендом, напоминает «Свободная пресса». Накануне был представлен новый логотип сети: желто-оранжевый круг и две желтые палочки на зеленом фоне, схематично изображающие бургер и картофель фри. Работа над выбором названия для ресторанов продолжается, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Суд арестовал участок Невзорова в Петербурге
- Кабмин выделит более 970 млн рублей на закупку флагов и гербов для российских школ
- Приложение бывшего McDonald's временно назвали «Мой Бургер»
- СМИ: В Брянскую область проникли украинские диверсанты
- Митволя арестовали по делу о хищении 900 млн рублей
- Орбан: Эмбарго на российский газ разрушит европейскую экономику
- СМИ: Во Внуково задержали экс-префекта САО Митволя
- В Госдуме подготовили законопроект о запрете рекламы на иностранных языках
- Россия запретит Японии ловить рыбу у Курил из-за отказа платить за квоты
- Индия примет участие в ПМЭФ-2022 на министерском уровне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru