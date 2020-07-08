Рестораны и пляжи Подмосковья могут открыться 15 июля

Власти Московской области планируют возобновить работу аттракционов, ресторанов и пляжей к 15 июля. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил глава региона Андрей Воробьёв.

«Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но всё это требует ещё и разрешения главного санитарного врача», — отметил Воробьев.

Напомним, ранее в Подмосковье открылись торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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Ранее стало известно, что учреждения дополнительного образования, включая кружки и секции, открылись в Московской области с 6 июля. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минобразования региона.

Детские учреждения будут работать по принятым санитарным стандартам. Помещения будут регулярно дезинфицировать, предполагается измерение температуры и соблюдение социальной дистанции. Одновременное пребывание детей из разных кружков на одной площадке или в одном помещении будет исключено. На следующей неделе в Подмосковье в привычном режиме возобновят работу детские сады. Для допуска детей в группу понадобится справка.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусПодмосковьеПляжиРесторан
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