Рестораны и пляжи Подмосковья могут открыться 15 июля

Власти Московской области планируют возобновить работу аттракционов, ресторанов и пляжей к 15 июля. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил глава региона Андрей Воробьёв.

«Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но всё это требует ещё и разрешения главного санитарного врача», — отметил Воробьев.

Напомним, ранее в Подмосковье открылись торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.