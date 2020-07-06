Подмосковье попало в ТОП лучших регионов России

Подмосковье вошло в десятку регионов с наименьшим показателем бедности по итогам 2019 года. Согласно рейтингу «РИА Новости» Московская область стала восьмым субъектом по доходам населения – здесь только 7,3% людей находятся за чертой бедности.

Как отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, успех Подмосковья обусловлен близким расположением к столице.

«7% ниже прожиточного минимума – это намного ниже, чем уровень по стране – 12%. Это связано с тем, что Подмосковье является достаточно благополучным регионом. Это активно развивающийся регион с быстро растущим населением. Сюда приезжает много молодёжи, которая хотела бы найти работу в Москве, но не хватает денег на московские квартиры. Подмосковье – один из регионов с быстро растущим финансово- и производственно активным населением. Я думаю, в этом секрет того, что здесь уровень бедности – ниже, чем по стране в целом», - цитирует эксперта «Радио1».