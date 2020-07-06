Подмосковье попало в ТОП лучших регионов России
Подмосковье вошло в десятку регионов с наименьшим показателем бедности по итогам 2019 года. Согласно рейтингу «РИА Новости» Московская область стала восьмым субъектом по доходам населения – здесь только 7,3% людей находятся за чертой бедности.
Как отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, успех Подмосковья обусловлен близким расположением к столице.
«7% ниже прожиточного минимума – это намного ниже, чем уровень по стране – 12%. Это связано с тем, что Подмосковье является достаточно благополучным регионом. Это активно развивающийся регион с быстро растущим населением. Сюда приезжает много молодёжи, которая хотела бы найти работу в Москве, но не хватает денег на московские квартиры. Подмосковье – один из регионов с быстро растущим финансово- и производственно активным населением. Я думаю, в этом секрет того, что здесь уровень бедности – ниже, чем по стране в целом», - цитирует эксперта «Радио1».
Алексей Зубец отметил, что данный показатель (бедности) - НСН) рассчитывается для назначений пособий и поддержки малоимущих.
«Если у семьи доход на человека ниже, чем прожиточный минимум, ей положено пособие для многодетных семей, пенсионеров и так далее. Это связано с социальным страхованием. Для расчёта берётся потребительская корзина, необходимая человеку для минимального физиологического выживания», - пояснил собеседник радиостанции.
Зубец добавил, что уровень прожиточного минимума в 12 тыс рублей это «не уровень бедности, это уровень, который отделяет нищету от бедности», ведь при вычете всех налогов, плат по ЖКХ и других платежей, «мало что останется для того, чтобы люди чувствовали себя нормально».
В этой связи, считает экономист, необходимо давать таким людям дополнительное финансирование, выяснять, как они могут выкарабкаться из бедности. По его словам, здесь может быть применена система индивидуального социального контракта, когда для каждого трудоспособного человека создаётся индивидуальный план выхода из бедности.
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