Рестораны COVID-free смогут работать по ночам

"Запрет на работу в ночное время для тех ресторанов и кафе, которые решили принимать только гостей с QR-кодами, не распространяется", - цитирует Немерюка ТАСС. Он опроверг данные СМИ и соцсетей о том, что столичным кафе и барам будет запрещено работать в ночное время, несмотря на участие в системе QR-кодов.

Замруководителя отметил, что рестораны по-прежнему смогут работать навынос, доставлять свою продукцию, а также пускать посетителей на открытые летние веранды. Немерюк уточнил, что на веранды распространяется запрет ночной работы с 23:00 до 06:00.

