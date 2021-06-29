Рестораны COVID-free смогут работать по ночам
Московские точки общепита, признанные "бесковидными", смогут продолжать работу в ночное время. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
"Запрет на работу в ночное время для тех ресторанов и кафе, которые решили принимать только гостей с QR-кодами, не распространяется", - цитирует Немерюка ТАСС. Он опроверг данные СМИ и соцсетей о том, что столичным кафе и барам будет запрещено работать в ночное время, несмотря на участие в системе QR-кодов.
Замруководителя отметил, что рестораны по-прежнему смогут работать навынос, доставлять свою продукцию, а также пускать посетителей на открытые летние веранды. Немерюк уточнил, что на веранды распространяется запрет ночной работы с 23:00 до 06:00.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru