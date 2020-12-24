Ресторанам Петербурга разрешат открыть зимние террасы в праздники

Кафе и ресторанам Санкт-Петербурга разрешили открыть зимние террасы в новогодние праздники. Об этом сообщается в постановлении правительства города о правилах благоустройства.

Отмечается, что с 25 декабря по 10 января заведениям общепита не придётся разрабатывать и согласовывать планы благоустройства для размещения уличной мебели.

При этом, согласно постановлению, площадь зимней террасы не должна быть больше площади самого заведения.

Ранее власти Петербурга в связи с распространением COVID-19 запретили работу городских кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января. Кроме того, с 4-10 января заведения общепита не смогут принимать гостей с 19:00 до 6 часов утра.

Ряд рестораторов отказались соблюдать требования администрации города и создали «карту сопротивления» кафе и ресторанов, продолжающих работу. Позже карта была закрыта, а власти вышли на диалог с рестораторами. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о возможном смягчении ограничений, если этого позволит эпидобстановка.

