Ресторан рэпера Моргенштерна в Москве могут оштрафовать на 1 млн рублей

Специалисты Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы сообщили, что ресторан "KAIF provenance", совладельцем которого является исполнитель Моргенштерн, может быть оштрафован на сумму до 1 млн рублей из-за нарушения санитарных мер. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного инспектора ОАТИ Сергея Михайлова.



По словам Михайлова, проверка была проведена в понедельник 7 декабря в ресторане, расположенном на улице Большая Дмитровка. Мероприятие, которое оказалось празднованием дня рождения популярного блогера и певца Дани Милохина, проводилось с многочисленными нарушениями противоэпидемических мер.

В частности, не соблюдался масочно-перчаточный режим, не держалась социальная дистанция между гостями. Инспектор подчеркнул, что столичный Роспотребнадзор начнет решать вопрос об административном приостановлении деятельности ресторана на срок до 90 суток.

