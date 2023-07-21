Реставраторы дома купца Бавыкина откроют в здании гостиницу

Москва выставила на торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год» дом купца Бавыкина. Он расположен в районе Преображенское, рядом с набережной реки Яузы на Электрозаводской улице с развитой транспортной инфраструктурой. Это двухэтажное строение 1895 года площадью более 400 квадратных метров, является объектом культурного наследия.

Победитель аукциона проведет работы по сохранению здания, откроет в нем гостиницу, после чего получит право арендовать сооружение по льготной ставке. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«С победителем торгов заключат договор на 20 лет. По условиям программы инвестору предстоит в течение пяти лет отреставрировать здание, оборудовать его под гостиницу и приступить к оказанию услуг. После этого он сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год», – отметил заммэра.

Согласно условиям программы, номерной фонд должен занимать не менее 75 процентов общей площади сооружения. Отелю предстоит пройти классификацию и получить категорию «звездности».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 августа. Онлайн-торги пройдут 11 августа на площадке «Росэлторг».

Это четвертый объект, выставленный на торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год» для размещения гостиниц, сообщил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов отметил высокий интерес инвесторов к программе. По его словам, они видят потенциал туристической сферы и готовы вкладываться в развитие гостиничной инфраструктуры столицы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что программа «1 рубль за квадратный метр в год» была придумана в 2012 году. С тезх пор она помогла спасти от разрушения 22 памятника архитектуры Москвы. Бизнес, в свою очередь, выгодно получает в пользование объекты с историей и хорошей локацией.

