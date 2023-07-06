Собянин рассказал о восстановлении уникальных зданий благодаря программе «рубль за метр»

Программа «1 рубль за квадратный метр в год», разработанная в 2012 году, за 10 лет помогла спасти 22 памятника архитектуры Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в рамках программы инвесторы могут арендовать аварийный памятник архитектуры на 49 лет, по окончании реставрации арендную плату снизят до символического рубля за «квадрат». При этом на реставрацию объекта отводится до пяти лет.

В качестве примера Собянин привел жилой дом купца Николая Баулина XIX века на Николоямской улице: сейчас здесь располагаются офисные помещения. Кроме того, льготной ставкой пользуется арендатор Чугунного павильона трамвайной остановки на Красностуденческом проезде. Также по программе отреставрировали усадьбу Андрея Сытина в переулке Сытинском, которая уцелела при пожаре 1812 года, особняк Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке, главный дом усадьбы Матвеевых в переулке Волховском. На арендную ставку в 1 рубль перевели и построенный в начале XIX века жилой дом Наумовых-Волконских на Пречистенке.

«Сегодня в городе идут работы на 11 объектах аварийных культурного наследия - памятниках середины XVIII - начала XX века. Среди наиболее интересных - водонапорная башня, построенная в 1898 года, на станции "Москва-Товарная" Рязано-Уральской железной дороги», — сообщил Собянин на своем персональном сайте, добавив, что в здании планируют разместить административные помещения.

Также инвесторы проведут реставрацию жилого дома начала XIX века в Казарменном переулке, построенного в 1816-1817 годах в стиле московского классицизма, доходного дома XIX века в Хамовниках. В апреле прошлого года состоялся аукцион на право аренды главного дома городской усадьбы - Фряновской шерстопрядильной мануфактуры XVIII века, здание займут начальные классы частной школы. В центре города, в Скатертном переулке, реставрируют конюшню с каретным сараем ансамбля усадьбы семьи Тарасовых, которую приспособят под реставрационную проектную мастерскую.

Собянин заключил, что программа «1 рубль за квадратный метр в год» спасает уникальные здания от неминуемого разрушения, при этом бизнес выгодно получает объекты с богатой историей и выгодной локацией.

