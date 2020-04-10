Респираторы из кукурузы печатают на 3D-принтерах в Подольске

Универсальные респираторы и маски для защиты слизистой глаз теперь печатают на 3D-принтерах в Подольске. Этим занимается одна из частных компаний, которая до начал распространения коронавируса выпускала 3D-принтеры. Современные индивидуальные средства защиты уже бесплатно получила часть медперсонала.

На выпуск дефицитной в условиях эпидемии продукции перенастроено 24 принтера. В сутки они производят около 300 масок и экранов. Первую партию бесплатно передали медцентру и родильному дому, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Интерес к изделиям уже проявляют крупные промышленные предприятия и сетевые продавцы. Продукция подольчан оказывается более дешевой по себестоимости по сравнению с западными аналогами, в которых применялись дорогие фильтры, которые необходимо, к тому же, довольно часто менять. Отечественная модель позволяет использовать любые, даже самодельные, фильтры.

Кроме того, респираторы в Подольске производятся из экологически чистого биоразлагаемого пластика, который делается на основе простой кукурузы. Этот материал не выделяет никаких токсичных веществ.

