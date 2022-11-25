Решетников: IT-отрасль в России получила много льгот, но этого мало

Несмотря на то, что IT-отрасль в России получила в текущем году беспрецедентный набор льгот, возможно, этого мало: ожидания отрасли и отъезд специалистов — это наши проблемы, и с ними надо работать. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на форуме «Цифровой алмаз» в Якутии, сообщает агентство «Прайм».

По словам главы Минэкономразвития, соседние с Россией страны создают у себя условия для специалистов IT-отрасли, чтобы компании перетекали и им там было комфортно.

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«И Максуту Игоревичу, и мне IT-компании присылают таблички: вот, смотрите, у наших соседей вот так, а у вас здесь — вот так, и даже все ваши льготы это не компенсируют, поэтому давайте что-то думайте дальше», — рассказал Решетников.

Ранее операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уровень зарплат для IT-специалистов в целом по российскому рынку снижается, несмотря на сохраняющийся дефицит высококлассных специалистов.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЛьготыЭмиграцияIt-специалистыМинэкономразвития
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