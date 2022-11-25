Решетников: IT-отрасль в России получила много льгот, но этого мало

Несмотря на то, что IT-отрасль в России получила в текущем году беспрецедентный набор льгот, возможно, этого мало: ожидания отрасли и отъезд специалистов — это наши проблемы, и с ними надо работать. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на форуме «Цифровой алмаз» в Якутии, сообщает агентство «Прайм».

По словам главы Минэкономразвития, соседние с Россией страны создают у себя условия для специалистов IT-отрасли, чтобы компании перетекали и им там было комфортно.