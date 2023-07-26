Решетников анонсировал туристический безвиз РФ - Китай «со дня на день»
Взаимный безвизовый режим для туристов из России и Китая начнёт действовать в ближайшие дни. Такой анонс сделал министр экономического развития и торговли Максим Решетников.
«Со дня на день», - заявил он на совещании по развитию туризма с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Оно прошло в столице Алтая Горно-Алтайске.
Также, по словам Решетникова, в ближайшее время ожидается запуск первых безвизовых групп туристов из Ирана. Он подтвердил, что все технические вопросы по этим направлениям уже согласованы. Проведён обмен списками туроператоров.
Ранее Минэкономразвития опубликовало список из 364 отечественных туроператоров, которые уполномочены принимать туристов из Поднебесной и отправлять граждан России в КНР в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что введение электронных виз не даст взрывного роста турпотока, нужна полная отмена виз на двухсторонней основе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru