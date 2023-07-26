Решетников анонсировал туристический безвиз РФ - Китай «со дня на день»

Взаимный безвизовый режим для туристов из России и Китая начнёт действовать в ближайшие дни. Такой анонс сделал министр экономического развития и торговли Максим Решетников.

«Со дня на день», - заявил он на совещании по развитию туризма с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Оно прошло в столице Алтая Горно-Алтайске.

Также, по словам Решетникова, в ближайшее время ожидается запуск первых безвизовых групп туристов из Ирана. Он подтвердил, что все технические вопросы по этим направлениям уже согласованы. Проведён обмен списками туроператоров.