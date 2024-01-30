Полиция задержала подозреваемых в краже 22 млн рублей из загородного дома в Подмосковье

Грабители, лица которых скрывали балаклавы, напали на женщину, связали ей руки скотчем и приставили к голове пистолет, требуя отдать деньги. Они вынудили хозяйку дома отдать им деньги, серьги и кольцо. Общий ущерб составил примерно 22 млн рублей.

Правоохранителям удалось задержать преступников 29 января. Ими оказались трое безработных жителей, один из которых ранее уже был судим за вымогательство.

