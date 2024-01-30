Полиция задержала подозреваемых в краже 22 млн рублей из загородного дома в Подмосковье

Полицейские в Московской области задержали грабителей, похитивших из загородного дома более 22 млн рублей. Как пишут «Известия», ограбление произошло ночью 12 января в СНТ «Золотой улей». Пострадавшая 53-летняя женщина рассказала, что двое неизвестных проникли в ее дом через окно.

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Грабители, лица которых скрывали балаклавы, напали на женщину, связали ей руки скотчем и приставили к голове пистолет, требуя отдать деньги. Они вынудили хозяйку дома отдать им деньги, серьги и кольцо. Общий ущерб составил примерно 22 млн рублей.

Правоохранителям удалось задержать преступников 29 января. Ими оказались трое безработных жителей, один из которых ранее уже был судим за вымогательство.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеОграбление

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