Репетиторство в России намерены заменить бесплатными услугами
Будущая стратегия развития образования в России с перспективой до 2040 года будет включать в себя вопрос репетиторства, которое планируют заменить бесплатными услугами. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам Чернышенко, заменить платные услуги бесплатными позволит постепенное повышение качества образования, что позволит школьникам успешно сдавать ЕГЭ без обращения к сторонним специалистам.
Он также уточнил, что этому вопросу посвящена деятельность отдельной рабочей группы по подготовки стратегии.
Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сообщил «Радиоточке НСН», что 70% старшеклассников в России готовятся к ЕГЭ с репетиторами, при этом в Москве этот показатель приближается к 100%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru