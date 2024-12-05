Репетиторство в России намерены заменить бесплатными услугами

Будущая стратегия развития образования в России с перспективой до 2040 года будет включать в себя вопрос репетиторства, которое планируют заменить бесплатными услугами. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

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По словам Чернышенко, заменить платные услуги бесплатными позволит постепенное повышение качества образования, что позволит школьникам успешно сдавать ЕГЭ без обращения к сторонним специалистам.

Он также уточнил, что этому вопросу посвящена деятельность отдельной рабочей группы по подготовки стратегии.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сообщил «Радиоточке НСН», что 70% старшеклассников в России готовятся к ЕГЭ с репетиторами, при этом в Москве этот показатель приближается к 100%.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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