«Каламбур!»: Заслуженный учитель об идее пересдачи ЕГЭ спустя три месяца
Учебные заведения к моменту повторной пересдачи ЕГЭ уже будут заполнены, причем не только бюджетные места, но и платные, сказал НСН Евгений Ямбург.
Повторная пересдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в университете спустя три месяца после неудачной попытки не имеет смысла, потому что к тому моменту вузы уже укомплектованы студентами, рассказал НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил Минпросвещения разрешить пересдавать ЕГЭ через три месяца после его проведения, а не через год. Он считает, что на подростков сильно давит мысль о том, что в случае провала пересдать экзамен сильно на них давит и подвергает сильному стрессу.
«Мне как профессионалу непонятно: ЕГЭ – это билет для поступления в высшее учебное заведение. Через три месяца все вузы уже набрали студентов. Я особого смысла в этом не вижу. Университеты к сентябрю уже заполнены. И не только бюджетные места, но и платные. Пересдача через месяц – это каламбур, конечно. Сейчас экзамены стали очень гибкими. Например, вы решили поступать в гуманитарный вуз – вы сдаете базовую математику. Чтобы ее не сдать, нужно быть полным нулем. А если поступать в физтех и на мехмат, то там серьезная, повышенная математика. Обратите внимание: студенты сами выбирают экзамены. Если ты сдаешь ту же литературу, ты ее знаешь. А если сам выбрав, ты ее еще и провалил, то это халтура, ты – бездельник», - сказал Ямбург.
Ранее детский психолог Наталья Наумова призвала школьников не забывать об отдыхе при подготовке к ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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