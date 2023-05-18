«Каламбур!»: Заслуженный учитель об идее пересдачи ЕГЭ спустя три месяца

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил Минпросвещения разрешить пересдавать ЕГЭ через три месяца после его проведения, а не через год. Он считает, что на подростков сильно давит мысль о том, что в случае провала пересдать экзамен сильно на них давит и подвергает сильному стрессу.



«Мне как профессионалу непонятно: ЕГЭ – это билет для поступления в высшее учебное заведение. Через три месяца все вузы уже набрали студентов. Я особого смысла в этом не вижу. Университеты к сентябрю уже заполнены. И не только бюджетные места, но и платные. Пересдача через месяц – это каламбур, конечно. Сейчас экзамены стали очень гибкими. Например, вы решили поступать в гуманитарный вуз – вы сдаете базовую математику. Чтобы ее не сдать, нужно быть полным нулем. А если поступать в физтех и на мехмат, то там серьезная, повышенная математика. Обратите внимание: студенты сами выбирают экзамены. Если ты сдаешь ту же литературу, ты ее знаешь. А если сам выбрав, ты ее еще и провалил, то это халтура, ты – бездельник», - сказал Ямбург.

Ранее детский психолог Наталья Наумова призвала школьников не забывать об отдыхе при подготовке к ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

