Рэпер Рецидив получил срок за слова об избиении беременной русской

Уголовное дело против музыканта завели после рэп-баттла, в ходе которого он зачитал строчки о желании избить беременную русскую женщину.

Позже Закиров извинился, однако от наказания это его не спасло. Суд назначил ему год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy), который обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, оставили под стражей до начала судебного разбирательства, назначенного на 5 мая 2025 года, сообщает RT.

