Рэпер Рецидив получил срок за слова об избиении беременной русской
Бутырский районный суд Москвы признал рэпера Ислама Закирова (псевдоним Рецидив) виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Уголовное дело против музыканта завели после рэп-баттла, в ходе которого он зачитал строчки о желании избить беременную русскую женщину.
Позже Закиров извинился, однако от наказания это его не спасло. Суд назначил ему год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy), который обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, оставили под стражей до начала судебного разбирательства, назначенного на 5 мая 2025 года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru